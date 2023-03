Video: Celebra Paulina Rubio la vida con 'No Es Mi Culpa'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Antes de comenzar a desahogar en la música el dolor por la muerte de su madre, Paulina Rubio pretende reinventarse con nuevos ritmos y celebrar la vida con "No Es Mi Culpa", su más reciente sencillo, que combina pop con elementos urbanos y electrónicos.

La partida de la actriz Susana Dosamantes, en julio pasado, tras perder la batalla contra el cáncer, hizo que "La Chica Dorada" se replanteara el rumbo de su carrera.

"Quiero 'resetear'. Uno tiene que salir adelante, el show debe continuar y esta canción es ese ejercicio. En algún momento escribiré algo para Susana, pero ahora quería agasajar a mis fans.

"Todo es muy reciente para mí. Quiero escribir sin dolor, pero todavía me duele, entonces tiene que pasar un poco más de tiempo", se sinceró ayer, en entrevista.

La intérprete de "Ni Una Sola Palabra" afirmó que este año regresará más fuerte que nunca, pues pretende seguir lanzando música, además de que se encuentra preparando una docuserie de 13 episodios, quiere desarrollar su película autobiográfica y aventurarse a hacer una puesta en escena con sus éxitos.

Aseveró que busca abrir su corazón al público y contar su historia desde la veracidad, incluyendo aquellas anécdotas de rivalidad que en su momento tuvo con otras estrellas, como Alejandra Guzmán y Thalía.

"Quiero contar todo lo que nos hemos contado, esas aventuras detrás de cámaras. Sin esas historias no seríamos verdaderos.

"Cuando dejas el ego a un lado y realmente hablas con los sentimientos, es momento de hacer comunión, duetos, colaboración, y allá de ellas que no, porque hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras, como dice Shakira", sentenció.

La cantante, de 51 años, contó que ha sido en sus hijos, Eros y Nicolás, donde encuentra la fuerza para seguir trabajando y disfrutar la vida.

"Saco la fuerza de ella (mi madre), de mis hijos, de la gente que cree en mí, que sabe que te caes para levantarte y seguir adelante. Sólo como ella me quería ver, feliz, desarrollándome, cantando, y eso es lo que estamos haciendo, pero también ha habido momentos de introspección de familia y estar unidos", relató.

Aseguró que la razón por la que continúa vigente es por la buena relación que mantiene con sus seguidores, a los que complace, y seguramente le responderán el próximo 3 de junio coronándola como su reina en el festival LGBT Love & Pride de la Ciudad de México, donde, además, dará un concierto en el Parque Bicentenario.

"Hay que regenerarse o morir. Me gusta lo actual, me gusta trabajar con las nuevas generaciones, enriquecerme con las de antes. Uno tiene que ir de la mano con sus fans y yo les doy mucho gusto. Es un nicho que me he ganado y quiero seguir dando guerra", señaló.

A pesar de todos sus compromisos, Paulina Rubio no pierde la fe en volver a encontrar el amor, un proceso que, según dijo, tomará con calma para disfrutarlo.

"Estoy vulnerable pero muy contenta. Después de todo lo que he vivido, estoy lista para irme un poco de casa. Poco a poco la vida me va a ir encontrando con alguien nuevo o con alguien antiguo", finalizó.