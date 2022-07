Video: Coco Levy pide perdón a mujeres que ofendió

El productor Jorge "Coco" Levy se disculpó con las mujeres que pudo haber ofendido con sus palabras, a través de un video que dio a conocer horas después de que la productora Videocine le rescindiera su contrato por las denunciar de abuso sexual en su contra.

"Quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo... Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas, seguramente podría haberlo hecho de manera distinta.

"Con el corazón en la mano, les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí y que incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas", aseguró "Coco" Levy.

El también actor insistió en que no ha estado involucrado en situaciones de abuso como lo han señalado las presuntas víctimas.

Y agradeció el apoyo que está recibiendo por parte de su pareja, familia y conocidos, mencionando que este tiempo lo está dedicando a la reflexión sobre los señalamientos en su contra.

"Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente. Siempre he procurado el respeto para todas las personas pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar", dijo.

El comunicado que mostró la posición de Videocine ante las acusaciones que pesan sobre Levy también generó reacciones en las denunciantes, como la actriz Danna Ponce, quien se mostró escéptica sobre el desconocimiento de la productora sobre las prácticas denunciadas.

"O sea si gracias pero es imposible que no hayan estado enterados, este señor recibió actores por mas de 20 años imposible que no supieran que lo hacía ¡Pero vamos por menos! O ¿Por más? ¿Como era?", comentó la joven actriz en el comunicado de Videocine.