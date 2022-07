Video: Compone Johnny Depp canción contra Amber Heard

Ciudad de México.- Johnny Depp escribió una canción contra Amber Heard donde relata su experiencia en el juicio por difamación, según el diario The Guardian.

El tema será lanzado este viernes 15 de julio y es una de las dos canciones escritas por el actor de Piratas del Caribe, en el álbum "18" junto a su guitarrista Jeff Beck.

Beck comentó que el nombre del álbum es porque al volver a tocar juntos se volvieron a sentir como cuando tenían 18 años.

"Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente se encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad. Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo a los 18, así que ese también se convirtió en el título del álbum".

El primer sencillo del álbum, "This is a Song for Miss Hedy Lamarr", es una canción original de Depp. "Me quedé impresionado", dijo Beck sobre la pista. "Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un álbum conmigo".

Junto a las dos canciones originales de Depp, el álbum, que ha sido grabado durante los últimos tres años, presenta 13 canciones que incluyen versiones de temas de artistas de Motown, así como de los Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joke.