Video: Conoce la faceta aventurera de Ewan McGregor

Cortesía Apple TV

Ciudad de México.- A veces, entre largos periodos de rodaje, sesiones de entrevistas y la vida llena de fama que viene con el hecho de ser uno de los actores más queridos de Hollywood, es necesario desconectarse del mundo y aventurarse en un largo viaje por carretera con un buen amigo.

Esa ha sido una fórmula que le ha funcionado a Ewan McGregor, quien junto con el presentador y escritor Charley Boorman ha emprendido travesías kilométricas por Europa, Asia, África y Latinoamérica, mismas que han quedado plasmadas en series documentales.

"Afortunadamente, nunca he tenido la sensación de querer escapar de mi profesión o de mi vida. Amo ser actor, me apasiona lo que hago y creo que nunca me he sentido sofocado como para querer un cambio. No vivo en un entorno en donde me acose la prensa, y eso es ganancia.

"Estos viajes me interesan más por el sentido de aventura, de enfrentar problemas y lidiar con ellos tú solo. Me gusta no saber qué va a pasar o a quién conoceré. Es algo muy emocionante y enriquecedor para mí como persona", reconoce el actor escocés en entrevista.

Cruzar fronteras, comer platillos desconocidos y sorprenderse con las maravillas que ofrecen otras culturas se ha vuelto una de las pasiones más grandes de la estrella de filmes como Moulin Rouge!, Trainspotting y El Gran Pez.

Sin embargo, lo que más ha descubierto en estas expediciones es su propia identidad, pues la presencia de su mejor amigo y la soledad de los caminos inhóspitos por los que transitan le han ofrecido la oportunidad de descubrir quién es.

"Estos viajes me permiten meditar mucho, ese es uno de los atractivos, tienes muchísimo tiempo libre solo con tus pensamientos. Te desconectas por completo y manejas en silencio. Es increíble lo que te viene a la mente en esos momentos que son súper extensos.

"Muchas veces me pongo a pensar en cosas que pasaron en mi juventud, que había olvidado, y me doy cuenta de que revivo todo eso porque finalmente tengo tiempo para relajarme. Es como la mejor terapia. Pienso en relaciones pasadas, cosas que no me gustan de mí o si le hice daño a alguien".

Estas andanzas han sido plasmadas en las series Long Way Around, Long Way Down y Long Way Up, esta última planeada para estrenar el 18 de septiembre por Apple TV+.

En ellas, el histrión de 49 años muestra una faceta más divertida, relajada, humana y alejada de su estatus de estrella.

"Adoro esa sensación de que tu mente controla la moto, los pedales, el manejo del vehículo, y al mismo tiempo, otra parte de tu cerebro está reflexionando mil cosas", reconoce McGregor, quien está próximo a filmar la serie de Star Wars enfocada en su personaje de Obi-Wan Kenobi.

"Esa introspección en el camino es muy fuerte, porque todo lo que piensas es parte de tu crecimiento como ser humano. La amo. Y me encanta hacerlo con mi mejor amigo, con Charley, porque siempre ha estado conmigo en esos momentos. Llevamos viajando juntos 30 años".