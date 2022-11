Video: Dejó Héctor Bonilla su 'testamento' en una canción

Ciudad de México.- Desde hace más de 15 años el actor Héctor Bonilla, quien falleció a los 83 años de cáncer, preparó su "Testamento", mediante una canción en la que se despide de sus amigos y familia.

Con ritmo de trova el actor de Rojo Amanecer le cantó a sus tres hijos asegurando que la herencia que les deja es mental y que se va feliz de estar con la mujer que amó.

"Y bien mis hijos tres mi testamento, yo nunca he sido práctico ni serio y sin fortuna lo más afortunado. Dueño de nada, voy al cementerio, alentado, tranquilo, enamorado, pues tengo una mujer que amo con creces y que es la propietaria de todo el mío. Vamos enganchados, como los siameses para el solar y el desafío", dijo.

El actor aseguró que le gustaría que sus órganos fueran donados, pero que cree que no podrán servir debido a que los dejó muy gastados.

"Y alguna petición cuando me entierren si serán mis órganos dados, no se avergüencen cuando los entreguen porque les dejaré muy gastados. Una caja de pino muy barato y algo será de mí la hierba fresca que nutrirá mi condición sensata en vez de pervivir momia grotesca", agregó.

La canción terminó con un epitafio con su clásico humor que lo caracterizó por muchos años.

"Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio No queda nada", dijo.

Héctor Bonilla murió este viernes tras cuatro años de vivir con cáncer, informaron sus familiares. Hasta el momento no se tiene información sobre el funeral.