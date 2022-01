Video: Denuncia Eduin Caz discriminación en Six Flags California

Ciudad de México.- El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se ha convertido en uno de los artistas más importantes no solo de su género musical, sino de todo México, pero desde finales del 2021 ha estado en vuelto en constantes polémicas dentro de su entorno familiar y de salud.

El pasado 4 de enero el cantautor oriundo de Culiacán, Sinaloa, compartió algunos momentos junto a su pareja, Daisy Anahy y su pequeña hija. Más adelante, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete mexicano señaló que estaba en Estados Unidos disfrutando de un momento familiar en el Six Flags California, cuando de repente sus stories alegres se tornaron serias y denunció de discriminación al personal de seguridad del parque de diversiones multinacional.

“Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”, explicó a sus más de 5 millones y medio de seguidores.

La perdida del aparato no fue lo más grave, según Eduin, si no fue el trato que le dio el personal encargado de resguardar la seguridad de los asistentes: “Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada [...] Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro”, recalcó Caz sobre el trato sufrido en el parque de diversiones en California.

Más adelante y para dar fin con el tema, el intérprete etiquetó en sus historias a la marca de parque de diversiones y siguió con su denuncia pública junto a sus seguidores: “Me miro, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, dijo el intérprete de En tu perra vida.