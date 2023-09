Video: Dice Maussan que la Virgen de Guadalupe 'le habló'

En una entrevista de televisión, el investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, aseguró que la Virgen de Guadalupe se comunicó con él.

Calificó como un suceso extraordinario que vivió en carne propia mientras él y otros especialistas analizaban la imagen que se encuentra en la Basílica.

Contó que una madrugada, cuando todos sus compañeros se salieron y quedó solo con el pergamino de la Virgen, comenzó a analizarlo y se enfocó en sus ojos, ya que decían que se podía ver el reflejo de Juan Diego. Además, el periodista dijo que vio movimiento, como si fuera ojos reales.

“Ahí me di cuenta de que esa imagen, digan lo que digan, no me importa, está viva, hay una presencia viva ahí porque imagínate que cómo ha durado casi 500 años sin perturbarse. Es algo que supera la comprensión humana. Yo al principio no creía en la Virgen, pensé que había sido pintada, era un engaño de los españoles y ahí comprendí que ella se aparece, genera este fenómeno para salvar al pueblo de México”, contó.