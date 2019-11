Video: Difunden posible debut musical de Sarita Sosa

Por medio de redes sociales se difundieron las que podrían ser las primeras imágenes del debut musical de Sarita Sosa, hija del 'Príncipe de la Canción'.

En los dos videos compartidos en Twitter, se escucha la voz de Sara en estudio y luego festejando con los dos que la acompañaban.

En el primer tuit se puede escuchar a la joven de 25 años de edad cantando el tema 'Since U Been Gone' de Kelly Clarkson, lo que podría indicar el lanzamiento de un cover.

Luego de la polémica en la que se vieron envueltos los hijos y exesposas de José José tras su muerte, Sarita espera perseguir su carrera en la industria de la música.









Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx