Video: Disfruta Jessica Chastain como 'swiftie' en el Foro Sol

Foto: Instagram / Jessica Chastain fue captada en el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol, compartió en sus redes una foto de ella con la cantante

Nadie se resiste a la fiebre de Taylor Swift, es por eso que la actriz Jessica Chastain acudió a uno de los shows que la cantante está dando en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La actriz de Historias Cruzadas fue captada por los asistentes que fueron al concierto y se ve cómo Chastain canta y baila los temas de Swift, entre ellos "You Belong With Me" y "Shake It Off".

Después de que estos videos comenzaron a viralizarse, la actriz compartió en su cuenta de Twitter unos videos que grabó del concierto y también mostró una foto donde aparece ella con Taylor Swift en el backstage del Foro Sol.

"Llenándolos de spam con excelente contenido de Eras Tour?? @taylorswift13 gracias Isaac Hernandez por organizarlo", escribió Chastain.

Aunque en los últimos días los fans de Taylor Swift han criticado a los estadounidenses que viajan para poder ver a la cantante, los internautas comentaron que Jessica Chastain es la única excepción para no criticarla.

"Había estado molesta de ver a tanto gringo en los conciertos de Taylor en el Foro Sol, pero con Chastain hago la excepción, que padre que Swift atraiga a estas personas", escribió.

La sorpresiva visita de Chastain

Los clips mostraban que la actriz vio el concierto desde suites especiales en el recinto. Fuentes consultadas indicaron que esta es un área para la que no se venden boletos y que en ocasiones marcas tienen la posibilidad de accesos.

Gerudito, creador de contenido y comediante, también disfrutó el espectáculo en ese espacio la noche del sábado, donde se encontró con la estrella cuando ella estaba por abandonar el recinto.

El co conductor de Ñáñaras Podcast había bajado para disfrutar las últimas canciones entre el público e iba a buscar las cosas que había dejado cuando personal de seguridad le impidió el paso, porque detrás de ellos caminaba la antagonista de La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro.

"Fue en un mini pasillo que llevaba de la salida de la suite al estacionamiento. Le dije: 'Disculpa, tal vez esto es inapropiado, pero, ¿me podría tomar foto contigo porque soy muy fan?'. No podía parar, me dijo que sí, que fuera una selfie porque se tenía que ir. Intuyo que venía del escenario, de tomarse la foto con Taylor.

"Ella fue muy humilde. Habían unas niñas al lado y las saludó a todas, se tomó foto con un par y siguió adelante porque venía con prisa... Fue muy agradecida, me dijo que se la pasó muy bien en el concierto", contó Gerudito, en entrevista.

La misma sensación dejó en el estudiante de teatro Roberto, quien la reconoció en el Museo Frida Kahlo el sábado, cerca de las 11:00 horas.

Él vio a la protagonista de El Año Más Violento en la primera sala, pero no se acercó porque estaba en un recorrido guiado, aunque al reencontrarse con ella en la tienda de regalos le pidió una foto.

"Se portó súper amable, me preguntó mi nombre, me dijo que era un placer conocerme. Se presentó también, le dije que obviamente ya la conocía, que estudio actuación y que la admiro muchísimo y que es una gran inspiración. Ella me dijo que espera ver mi trabajo en algún momento.

"Fue un comentario muy lindo, me agradeció por decirle que es mi inspiración. Un amigo mío le pidió una foto y de igual manera fue muy amable. No percibí ningún trato especial o diferente, ella estaba como cualquier persona", detalló Roberto.

Personal del museo comentó que aunque asista una celebridad, su protocolo normal indica que tienen que hacer su reservación y comprar su boleto como un visitante más y no se cierra el espacio para darles una estancia privada.

De hecho cinco personas que laboran en la Casa Azul dijeron que no se percataron de la presencia de la actriz porque no provocó caos alguno.

¿Sin fines laborales?

Jessica Chastain estelariza Memory, del cineasta mexicano Michel Franco, que al ser una cinta independiente podría contar con la presencia de los actores en el Festival de Cine de Venecia, pero no necesariamente la actriz asistió a la Ciudad para tratar temas al respecto.

"Seguimos esperando ver si podremos o no ir con el talento. Todas las películas independientes tienen que aplicar y muchas como nosotros siguen a la espera", indicó la productora Eréndira Larios.

Con información de Mauricio Ángel /Reforma