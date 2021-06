Video: Dr. Wagner Jr. se quita la máscara

Ciudad de México.- El luchador Dr. Wagner Jr. estuvo en el programa El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre distintos momentos que lo han marcado, especialmente cuando perdió la máscara en el 2017.

Un momento muy especial que se vivió durante la plática del programa fue cuando decidió quitarse la máscara y dejarse ver como realmente es.

Por eso te pido, porque no quiero defraudar a mis aficionados, despojarme de mi máscara, ante ti y ante el público. Para mí es muy importante no defraudarlos a los miles de aficionados que participaron en esa Triplemanía. Y no la vendí, fue derrotado por una persona que tenía hambre de triunfo”

La máscara la perdió en un evento en el 17 de agosto 2017 en la Arena Ciudad de México, pero cada que lucha se presenta con ella, aunque se la despoja por respeto a los aficionados.

Juan Manuel Gonzáles Barrón, ya sin máscara, señala que el Rey Wagner ha sido el momento que cambió su destino.

Yo no le entregué el legado a Psycho, se lo entrego a mi hijo para que en un futuro tenga la oportunidad de luchar contra él”