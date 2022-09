Video: Dua Lipa llega a México y provoca caos

La cantante Dua Lipa llegó la noche de este lunes a la Ciudad de México y casi todo el martes se la pasó dando el rol por la capital.

Primero fue a hacer unas compras en la Colonia Roma y después, a comer al restaurante Contramar. Acompañada de su padre, unos amigos y bailarines de su "Future Nostalgia Tour", el cual presenta este miércoles en el Foro Sol; la europea se mostró sonriente con quien la saludó.

¡@DUALIPA ya está en la #CDMX! La cantante fue interceptada por sus fans a la salida de un establecimiento, lo que generó un verdadero caos. Lo bueno es que muchos alcanzaron a llevarse una firma y hasta una foto. 📸@juagarci pic.twitter.com/Js8tDxYALQ — Reforma Gente! (@reformagente) September 20, 2022

Al salir del restaurante, cercano a la Glorieta Cibeles, sus fans y ella se habían organizado para hacer una foto grupal, pero a los admiradores les ganó la emoción y no respetaron el protocolo. Ante el pequeño caos generado, Dua Lipa decidió apresurarse y retirarse cuanto antes del lugar.

La intérprete de "Levitating", "Be the One" y "Physical", quien se convirtió en la sensación del pop en el 2020, una posición en la que reina hasta la fecha, estuvo acompañada de cinco elementos de seguridad.

Sus guaruras organizaron a sus seguidores, pero al final determinaron que la actitud de ellos no era la más segura y prefirieron evadirlos.

Dua Lipa, ganadora del Grammy y del Billboard, actuará este miércoles en la CDMX, en el que será el show más grande de su gira, ya que tiene garantizadas localidades agotadas con más de 50 mil asistentes.