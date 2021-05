Video: El Chapo de Sinaloa explota contra Chiquis Rivera por video en traje de baño

La cantante y empresaria Chiquis Rivera encendió las redes sociales con un video que publicó donde se le ve en traje de baño blanco y moviendo las pompas.

Chiquis, hija de Jenni Rivera, está promocionando una crema y exfoliante para quitar la celulitis, algo que ella ha dicho en repetidas ocasiones que tiene.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema””, escribió en su Instagram junto al video.

Pero hubo alguien que se molestó mucho con esta publicación: el actor y cantante El Chapo de Sinaloa.

No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió en sus redes sociales.

‘Yo uso viagra, por ejemplo. O sea, ¿tendré que tomarme una foto y subirla para que todo mundo mire que funciona? No mamen. Repito, podría usar las piernas’, continuó.

Ante sus señalamiento, la gente se le fue en contra y lo calificaron de retrógrada y machista, por lo que El Chapo de Sinaloa decidió borrar sus publicación.

Por el contrario, Chiquis compartió las muestras de cariño que recibió de todos sus fans.