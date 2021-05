Video: El día que Luis Miguel conoció a Frank Sinatra

Ciudad de México— Luis Miguel es un fiel admirador de Frank Sinatra, él mismo reconoció en 1995 que comenzó a escuchar sus canciones desde niño, y señaló que su música le ayudó a aprender inglés. El encuentro entre estos dos astros tiene su propio capítulo en la historia, un momento que la serie de Netflix revivió hoy en el episodio cinco de la segunda temporada, e incluso dio un paso más allá al revelar nuevos detalles del día que los artistas se conocieron, publicó Milenio.

Cantar a dueto con Frank Sinatra fue un "sueño hecho realidad" para Luis Miguel, pero la admiración era mutua: "Puedes llegar donde te lo propongas", confesó La Voz a El Sol, tal como recoge el libro Oro de Rey, de Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera (biógrafo oficial del cantante).

Mucho se habla de su colaboración musical con el tema "Come Fly with Me"; sin embargo, éste vino después de una discreta reunión que tuvieron en Nueva York; aquí te contamos cómo fue.

Frank Sinatra y Luis Miguel se conocieron por primera vez en La Ciudad que nunca duerme en 1994. La Voz estaba preparando su disco Duets II y buscaba a un cantante latino con quien grabar uno de los temas, y por supuesto que El Sol no desaprovechó la oportunidad de unirse a su ídolo. Frank Sinatra se reunió con el intérprete de "Hasta que me olvides" gracias a la intervención de Miguel Alemán Magnani, así lo expone la serie de Netflix en el quinto capítulo, donde se revela que Sinatra fue el padrino del nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés."Tengo entendido que eres un gran cantante", fueron las primeras palabras de La Voz a Luis Miguel.

El Sol no puede más que responder "lo intento", su respuesta al parecer no fue del agrado de Frank Sinatra, quien le menciona: "Ah, lo intentas. ¿Cantas o no?".

"No estaría aquí si no cantara, señor", se defiende Micky.

"Demuéstralo, chico. ¿Acaso necesitas una orquesta? El piano está allí", le dice Sinatra.

Según muestra la serie, esa noche Luis Miguel interpretó para Frank Sinatra la canción "Te extraño", de Armando Manzanero y que incluyó en su álbum discográfico Romance (1991).

Finalmente, los cantantes grabarían "Come Fly with me", un tema que unió dos voces únicas y prodigiosas, además para Luis Miguel este dueto significó el ascenso de su carrera y su incursión en la industria estadounidense.

En 1995, el intérprete de "Suave" participó en el homenaje a Frank Sinatra por su cumpleaños número 80, que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Durante el evento Luis Miguel interpretó en el escenario "Come Fly with me", acompañado por un video del cantante estadounidense.

De acuerdo con el libro Oro de Rey, la publicista y manager Marianne Sauvage fue una de las personas clave para que Luis Miguel cantara esa noche para Sinatra.

"Cuando grabó tuvo que bajar un tono para cantar como Frank Sinatra, él le dijo que si cantaba en inglés la iba a romper y que era lo mejor que jamás había escuchado de ningún cantante latinoamericano", señalan los autores.

Al tributo a Frank Sinatra asistieron famosos de la talla de Bruce Springsteen, Tony Benett, Arnold Schwarzenegger, Paula Abdul, Bono y Bob Dylan. Incluso, existe una fotografía en la que aparece Luis Miguel rodeado de las celebridades estadounidenses más reconocidas de aquella época.

"Voy a cantar hasta los 70 años con un vasito de whisky, como hacía Frank Sinatra", confesó Luis Miguel.