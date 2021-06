Video: El Escorpión Dorado cuenta sus andanzas

Ciudad de México.- Alex Montiel, el hombre detrás del Escorpión Dorado, se sentó con el periodista Gustavo Adolfo Infante para hablar en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Montiel explicó cómo es que surgió su personaje, que es uno de los más irreverentes y populares en México gracias a su canal en YouTube.

Me tocó que tuviera yo el privilegio de pasar esas líneas. Es un trabajo de años que es un chiste muy largo, que once años después muchas personas ya lo entienden y ya no es tan difícil explicarlo y que me den chance de cruzar esas líneas, no importa si es gente de a pie, muy glamoroso, con mucha carrera, joven o muy viejo se dan el permiso de reírse de sí mismo”

Alex Montiel es hijo de una socióloga y un abogado. Nació en la Ciudad de México, aunque gran parte de su infancia la pasó en Chihuahua. Tiene 39 años, una esposa y dos hijos.

Su hermano Gabriel, ocho años menor, creció paralelamente en su carrera y, afirma, se aman con toda el alma.

Con esta nueva etapa del internet, que le ha ganado espacio a los medios tradicionales, Montiel y su hermano Werevertumorro se hicieron de un gran espacio. Aunque primero trabajó en televisión.

Yo comienzo una carrera en televisión porque cuando acabé la licenciatura no había más que los medios tradicionales. Al principio de mi carrera estuve con Loret, con Eduardo Videgaray. Lo primerito que hice (con Loret) fue un concurso que sacaron en “Planeta 3 a chaleco” para hacer un reportaje con mucha sátira”

Montiel hizo el concurso, siendo estudiante de tercer semestre de la carrera, por el año 2003, sobre la manifestación de los encuerados de los 400 pueblos. Ahí decidió acompañarlos en Reforma, pero él en calzones.

Los jueces eran Guillermo Arriaga, Adela Micha y Loret de Mola, y eligen al reportaje para que gane. Después se abre un casting en ‘Planeta 3 a Chaleco’ y me quedo, yo como un estudiante, entonces tenía que estar dividido entre la universidad (Carlos Septién) y Televisa Chapultepec. Y si no estoy en friega no estoy tan a gusto”