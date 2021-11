Video: Esto opina el papá de Octavio Ocaña por videos filtrados

El padre del fallecido Octavio Ocaña, Octavio Pérez, reaccionó a los videos que se han filtrados en redes sociales donde aparece su hijo realizando algunas actividades comprometedoras, como consumiendo drogas y disparando. En el clip más reciente que se ha filtrado se ve al joven actor en un partido de futbol donde afirman que amenazó al equipo contrario con pistola en mano.

Fue a las cámaras de Ventaneando en una entrevista del pasado 18 de noviembre, que el señor Ocaña fue cuestionado sobre los videos mencionados. Dejó claro que su hijo no fue una mala persona y que lo único que se propone como su padre es conseguir justicia.

"Octavio no era eso que dicen, hay más comentarios buenos que malos, yo leo lo bueno y lo malo no me interesa. Hay gente que se quiere colgar y que se quiere hacer fama; yo quiero justicia nada más. […] La gente que habla de esas idioteces no lo conocieron. A mí no me pongan esas cosas porque no me interesan. Medios que no me ayudan, medios que no son mis amigos ni quisieron a mi hijo, es lo que te puedo decir”, comentó.

El señor acudió este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para solicitar su intervención en el esclarecimiento de la muerte del joven actor.

Los objetos robados

"Acudimos por toda la exposición respecto al asunto y la violación de derechos fundamentales que hubo en el presente asunto", comentó haciendo referencia a las sospechas de uso excesivo de la fuerza por parte de los policías, así como al supuesto robo de sus artículos personales.

El abogado de la familia dio a entender que no existe ningún elemento policiaco detenido: "Esa es una información confidencial; sin embargo, si hubiera detenidos, pues ya sería de dominio público. Por el momento, eso se descarta y deseamos que las personas responsables puedan responder por este fatídico acontecimiento, respondió a los reporteros".

Sobre las pertenencias que llevaba Octavio al momento de su muerte, incluida una esclava de oro que presuntamente fue robada por una oficial, afirmaron que siguen sin ser devueltas. Por su parte, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, quiso describir cómo era su hijo en casa.

"Alegre, buen hermano, buen hijo, buena pareja… era lo máximo, un niño con mucha luz y un niño maravilloso. Es un dolor que nunca lo vamos a superar. Estamos muertos en vida", afirmó ante las cámaras.