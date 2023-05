Video: Estrena Foo Fighters sencillo; ya toca con nuevo baterista

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La banda de rock Foo Fighters, que hace apenas unos días anunció que Josh Freese sería su nuevo baterista tras la muerte de Taylor Hawkins, acaba de lanzar un sencillo inédito que ya suena en plataformas.

Se trata de la canción "Show Me How", que formará parte de su próximo álbum de estudio, el onceavo de su carrera, But Here We Are. Destaca en la rola la participación de Violet, hija del vocalista Dave Grohl.

Los dos sencillos anteriores del nuevo álbum, "Under You" y "Rescued", mostraron el lado más rockero y noventero de la banda, mientras que el más reciente suena en un estilo mucho más pop y relajado.

But Here We Are está planeado para publicarse en todo el mundo de forma física y digital en la primera semana de junio. Fans de la banda en reino Unido podrán escuchar el disco en su totalidad un día antes de su lanzamiento, según adelantaron los rockeros en su portal web oficial.

"Show Me How" cuenta con un sencillo videoclip filmado por Tim Kellner. Estas nuevas rolas y el álbum son las primeras que Foo Fighters hace desde el fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins.

Hawkins murió el año pasado en Colombia mientras se encontraba de gira con sus compañeros. La banda realizó posteriormente dos conciertos masivos y llenos de estrellas en su memoria.

En esos shows participó Josh Freese como suplente de Hawkins. Eventualmente, hace unos días, el músico, que ha tocado para grupos como Weezer y Paramore, se unió a la alineación oficial de Foo Fighters.

Y justo esta semana, el martes, Freese tocó oficialmente por primera vez con sus nuevos compañeros en New Hampshire, donde tocaron cuatro temas de su nuevo álbum.

Para But Here We Are, como todavía no contaban con un baterista, el encargado de las percusiones en todo el álbum fue el mismo Dave Grohl.