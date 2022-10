Video: Estrenan el tráiler de 'Super Mario Bros', fanáticos reaccionan

Agencias

Ciudad de México.- Tras causar gran expectación entre los amantes de los videojuegos, Universal Pictures y Nintendo estrenaron este jueves el tráiler oficial de la película basada en el legendario videojuego 'Super Mario Bros', que se espera que haga su debut en la pantalla grande en abril del 2023.

La presentación de las primeras imágenes de la cinta no pasó desapercibida por los internautas, quienes no tardaron en dar su opinión sobre la producción a través de las redes sociales. "Un aplauso para todos los animadores que han trabajado en esto […] Merecen un aumento de sueldo porque esto es simplemente asombroso", se lee en uno de los comentarios hechos durante la transmisión de los avances.

"Esto parece LEGENDARIO. La animación parece realista y caricaturesca al mismo tiempo. ¡Nunca antes se había hecho tan perfecto!", elogió otro de los fanáticos.

Sin embargo, para algunos la elección del actor Chris Pratt para dar voz al fontanero no fue la indicada. "La voz de Mario va a ser una mierda, a no ser que Chris Pratt simplemente intente imitar al Mario de los videojuegos [...] ¿Por qué no se limitan a conseguir a los actores que ponen voz a los juegos?", reclamó un usuario en Twitter.

Del mismo modo, algunos de los usuarios de las redes no dejaron pasar la oportunidad de criticar el cartel promocional del largometraje, en el que el cuerpo del fontanero, según señalan, no está bien proporcionado. "¿Por qué Mario no tiene culo si ese chico está corriendo y saltando todo el tiempo?", cuestionó uno de los internautas.

Además de Pratt, otros famosos artistas participarán en la película, entre ellos Charlie Day, de 'It's Always Sunny In Philadelphia', que dará vida a Luigi; así como Jack Black, que interpretará al villano Bowser; y Anya Taylor-Joy, estrella de 'Gambito de reina', quien participará como la Princesa Peach.