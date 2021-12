Video: Familia Ocaña asegura tener pruebas contundentes de que Octavio no se disparó

Tomada de Instagram / Bertha y Octavio Ocaña

Ciudad de México.— La Fiscalía del Estado de México sostiene su versión de que el actor Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de ‘Benito’ en la serie Vecinos, se disparó solo durante una persecución policiaca.

Sin embargo, la familia del intérprete sostiene que no es verdad lo dicho por las autoridades mexiquenses. En De Primera Mano, de Imagen Televisión, Bertha, hermana de Octavio afirmó que tienen pruebas que desmienten a la Fiscalía.

"Ya tenemos pruebas que no les hemos presentado a ellos porque se siguen trabajando, pero en cuanto se las presentemos no tendrán otra opción más que cambiar de veredicto de dictamen”.

Bertha Ocaña mencionó que los peritos son los que se encuentran trabajando y que en su momento las presentarán para que todo quede más claro.

"Es una realidad que ellos tienen que cambiar de opinión porque estamos demostrando que no fue así. No hablamos por hablar, al contrario, tenemos que presentar las pruebas y estamos en ello. Ya tuvimos mi papá y yo acceso a las pruebas, ya hemos visto fotos, yo ya vi todo físicamente, ya nos consta esta parte”

Asimismo, recalcó que, aunque no son sus amigos, no están peleados con la Fiscalía del Estado a pesar de que, están seguros, han actuado y hecho todo mal.

Sobre los testigos que estuvieron en el momento del disparo, afirmó que saldrán a dar más declaraciones a pesar de que tienen miedo.

"En su momento, los testigos no estaban en las condiciones necesarias, sabemos en qué condiciones se encontraban ellos. Van a tener que dar una declaración más. De que lo van a hacer, lo van a hacer, ya estamos con la seguridad y certeza de que ellos van a volver a hablar. Por supuesto que hay un miedo y sabemos por qué. Ellos no pueden estar expuestos así nada más porque hay muchas cosas detrás y no nos queda más que llevar todo como debe ser, es decir, a ellos se les mandará llamar por medio de la Fiscalía. Cuando den sus declaraciones tendremos más a favor”, finalizó.