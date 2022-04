Video: Fans descifran mensaje oculto en tráiler de Stranger Things

Aunque el tráiler de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ ha salido hace nada, los fans no han perdido el tiempo y han encontrado mensajes codificados que, supuestamente, están escondidos en el adelanto. Parece que la clave está en poner en pausa el avance justo en el minuto 1:59, antes de que aparezca un misterioso cuerpo, que podría ser del villano Vecna, caer en medio de unas nubes cósmicas.

Las marcas de tiempo, que van de izquierda a derecha, que pueden identificarse en el tráiler son 1:46, 0:33, 2:30 y 0:52, concretamente. Los fans no están seguros aún de qué significa y si es una referencia a los teasers publicados anteriormente de la cuarta tanda de episodios o si es un acertijo que marca momentos concretos del propio tráiler.

Debido a que señala una serie de minutos que, por cuestión de tiempo, no podían estar en los teasers, toca mirar al tráiler, en el que cual sí podrían estar. Estos minutos sí pueden hacer referencia a momentos concretos del avance.

Las marcas de tiempo coinciden con las escenas en las que Mike ve cómo la policía se lleva a Eleven, Max cuando lee la carta frente a la lápida de Billy, la secuencia en la que aparece el nuevo personaje (Eddie Munson) liderando una campaña de ‘Calabozos y Dragones’ y en la escena en la que Dustin y Mike están en el partido de baloncesto de Lucas.

Sin un contexto claro, ninguna escena dice nada revelador, aunque la relacionada con la carta de Max a Billy sí que resulta clave. Por otro lado, esto es solo una teoría, que recuerda que los hermanos Duffer han guardado con sumo celo cualquier información que puede revelar exactamente qué sucederá en la cuarta temporada, cuya primera parte se estrenará el 27 de mayo, mientras que su segunda mitad llegará el 1 de julio.

something new to keep you up at night. say hi to Vecna. pic.twitter.com/rieqdku0mi

— Stranger Things (@Stranger_Things) April 14, 2022