Video: Filme 'A Loud House Christmas' une familias en Navidad

Reforma

Ciudad de México.- La vida de Lincoln Loud siempre está repleta de caos gracias a sus 10 hermanas, pero cuando llega la Navidad y espera celebrar en familia, descubre que la mayoría de ellas planea pasarla lejos del hogar.

Como eso no coincide con su visión de la época, el pequeño idea un plan para recordarles las tradiciones que deben preservar, lo que guía la película A Loud House Christmas, una cinta live action disponible en Paramount+ sobre la familia animada.

Para Wolfgang Schaeffer, que da vida Lincoln en esta versión, el filme es ideal para ver esta Navidad, pues recuerda que el amor siempre une.

"En la película se muestra que la familia debe estar siempre junta, no importa si no es físicamente, pueden llamarse y saludarse. Simplemente deben estar siempre conectados porque es tu familia y hay un vínculo fuerte con ellos y no puedes permitir que se rompa.

"Me gusta que todos son muy comprensivos, al final de la película todos entienden las razones para hacer lo que hicieron. En esta familia todo es divertido y todos están conectados", compartió Schaeffer en entrevista virtual.

En su misión, Lincoln involucra a su mejor amigo, Clyde McBride (Jahzir Bruno), lo que desata situaciones tan cómicas como ver a ambos niños disfrazados de viejitos.

Aunque disfrutaron las escenas donde pedalean bicicletas por centros comerciales, los protagonistas resaltan que lo más valioso de su historia está en el mensaje que envían para las familias alejadas.

"Creo que esta película le puede decir a la gente que la familia lo es todo, y realmente necesitan mantenerse juntos porque la pandemia sucedió y muchas familias se separaron. Esta película los va a conectar nuevamente", resaltó Bruno.

El filme, estrenado a finales de noviembre, se volvió la mejor transmisión televisiva de entretenimiento para niños del año, de acuerdo a Deadline, lo que llena de orgullo a sus protagonistas.

"La mejor parte es que hicimos a muchas familias felices, los hicimos reír, sin importar en qué situación estuvieran, les gustó, espero se hayan reído mucho", dijo Schaeffer con una sonrisa.

Ambos pequeños ya se acostumbraron a los cambios físicos para sus personajes, que van desde pintarse pecas y usar lentes hasta teñirse el cabello, por lo que tienen los dedos cruzados para que Nickelodeon decida darle continuidad a los proyectos de acción real de esta familia.