Video: Filtran video de la actriz de 'La Reina del Sur' donde denuncia amenazas

Aquí el video de la cantante ranchera Guadalupe Torres asesinada en Morelos, ya había denunciado que la estaban amenazando. pic.twitter.com/vLHddq8lqh — Carlos Ortiz (@Rupelstinki1984) December 17, 2021

Luego de la muerte de Tania Mendoza, de 42 años de edad, actriz de 'La Reina del Sur' se supo que el atentado que sufrió el martes pasado donde perdió la vida, no era el primero que recibía.

Ella misma lo reveló en un video que se filtró en Twitter y en el que denuncia amenazas y hostigamientos después de que había sido privada de su libertad.

Según los informes publicados en algunos medios, la protagonista de la película “La Mera Mera Reina del Sur”, en 2010 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos, por los delitos de robo de vehículo agravado, robo a casa habitación y privación ilegal de la libertad.

Las víctimas de tales delitos eran ella, su pareja Rafael Sánchez Rojas y su hijo, quien en ese entonces tenía seis meses de nacido.

No se vale, no es justo, que me estén amedrentando y amenazando cuando yo soy una persona inocente, que no le he hecho absolutamente nada a nadie. ¡Claro! Tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir cinco años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos, Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor que hagan algo en contra de mi persona”, expresó Mendoza en un video.

Resaltó que tenía miedo que le pasara algo malo a su hijo, pero confiaba en Dios y en que la cuidaría, sabiendo que nunca permitiría que le suceda algo malo, a ella ni a su familia.