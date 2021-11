Video: ¿Galilea Montijo está relacionada con el narco?

Según el libro de la periodista Anabel Hernández titulado "Emma y las otras señoras del narco", la conductora del programa matutino "Hoy", Galilea Montijo, tuvo un amorío con Marcos Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel que lleva su apellido.

El libro estará pronto a la venta, pero ya ha sido comentado por los conductores Álvaro Delgado y Alejandro Páez del programa de YouTube "Sinembargo al Aire" quienes dieron lectura a varios párrafos de este libro, con permiso de la autora Anabel Hernández, considerada como una de las periodistas de investigación en materia de narcotráfico en México y ganadora de entre otros premios del "Freedom of Speech Award" otorgado por Deutsche Welle en 2019.

Se lee que Galilea Montijo tuvo un romance con el ex líder del cartel de Los Beltrán Leyva apodado como "El Barbas" e incluso intentó ayudarlo cuando pudo ser detenido en 2008.

Sobre este asunto Galiea Montijo respondió sobre su posible amorío con Arturo Beltrán Leyva, ya que según explica la conductora, esta publicación de Anabel Hernández le ha perjudicado ya que varios cancelaron sus contratos con ellas al darse a conocer esta noticia. También explicó que en cuanto salga a la venta este libro, tomará acciones legales en contra de la autora.

Me molesta, me pone triste porque he sido una mujer de trabajo.

¿Quién fue Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel de Los Beltrán Leyva?

Marcos Arturo Beltrán Leyva, nació el 21 de septiembre de 1961 en Sinaloa, y fue uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. El máximo jefe de la organización criminal que conformó junto con sus hermanos Héctor y Alfredo estaba considerado uno de los tres narcos más poderosos de México. Incluso, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcionara información sobre su paradero.

Arturo Beltrán Leyva, "El jefe de jefes", murió en diciembre de 2009 durante un enfrentamiento con la Marina mexicana en un lujoso fraccionamiento de Cuernavaca, Morelos. Tres de los sicarios que acompañaban al narcotraficante también fallecieron en el tiroteo que duró aproximadamente 90 minutos.