Video: Galilea Montijo rompe en llanto tras ser relacionada con un narcotraficante

Tomada del video

En cuanto se enteró que el nuevo libro de Anabel Hernández titulado Emma y las otras señoras del narco, la menciona e involucra en una presunta relación sentimental con el extinto líder del cártel de los Beltrán, Arturo Beltrán Leyva, Galilea Montijo reaccionó y visiblemente descompuesta, desmintió la versión que considera difamatoria.

"Es muy triste escuchar que vengan rumores. El día que salga el libro, pues ya tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que deberían ser más severos y legislar esta ley de la difamación"

"Ustedes me conocen, toda la vida me he salido a defender, que si soy teibolera, que si el año pasado con lo de mi marido, que si soy novia de un presidente. Llega un momento en que ya estuvo bueno"