Video: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yalitza

Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos que lidera la emisión vespertina “De primera mano”, causó controversia al expresar que Yalitza Aparicio no es actriz, por lo que en redes sociales lo acusaron de ser racista.

La discusión sobre el talento histriónico de la actriz comenzó cuando hablaron de la afiliación que tiene Carmen Salinas al Sindicato de actores de Estados Unidos, mérito que le da la oportunidad para votar en las nominaciones al Oscar, mismo reconocimiento que tiene Aparicio.

“Y Yalitza, yo preguntaré ¿Qué méritos tiene para tener esa afiliación?” expresó el conductor, “No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron “Trapea aquí” ¿Dónde está la actuación?”, continúo.

Este comentario le valió al comunicador para desatar una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales, por lo cual a través de una transmisión en Facebook que luego replicó en su canal de Youtube se defendió y arremetió contra todas las personas que lo atacaron.

El tema salió cuando un usuario le escribió que no hablara de la película dirigida por el cineasta mexicano. “De la película Roma no vas a estar opinando” escribió el internauta. “Sí voy a opinar y opino que no me gustó”, contesta Infante.

Esto sirvió de parteaguas para que el presentador hablara de nuevo del tema: “Voy a aclarar varias cosas. Imagen Televisión no ha mandado ningún comentario deslindándose de mis comentarios racistas en contra de Yalitza Aparicio por que nunca lo hice” comienza Gustavo Adolfo Infante.

El periodista de espectáculos que ha estado en medio de la polémica en más de una ocasión aseguró que en ningún momento emitió comentarios racistas sobre la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca y que no es obligación que a todos les guste el trabajo de la actriz solo porque es indígena.

“Lo que dije es que no me gusta su actuación en Roma, es todo. ¿Qué es a fuerza que me guste la actuación de Yalitza Aparicio?, perdónenme, pero no es a fuerza. o ¿Qué?, ¿A todos les tiene que gustar la actuación de ella porque la señora es indígena? Perdón, pero no”, finalizó el líder de “Primera mano”.