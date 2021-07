Video: Habla contraparte del Caso YosStop

Ciudad de México— Ainara S. la joven que interpuso una denuncia contra Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por exhibir un video donde se mostraba la agresión sexual a la que estaba siendo sometida la joven que en ese entonces era menor de edad, habló para Imagen Noticias.

Ainara, señaló que lo que hizo Yoseline con ella no fue justo y que le gustaría que lo que le pasó a ella no le volviera a pasar a nadie, a ninguna mujer… “ser revictimizada, expuesta e insultada ante millones de personas”.

Agregó que se sintió bien por la resolución del juez de vincular a proceso a Yoseline “H”, porque se empieza a hacer justicia.

“También es importante mencionar que faltan los otros 4 agresores, lo que hicieron ellos no es menor importante que lo que hizo ella, pero es un proceso”.

Dijo que ha recibido toda clase de insultos y amenazas por redes sociales, desde que decidió presentar la querella en contra de Yoseline y sus agresores. También contó como cambió su vida después de la difusión del video de YosStop.

“Antes de que se publicara el video, si era un poco complicado, pero NO era un tema público, era algo de lo que se hablaba de vez en cuando dentro del círculo al que pertenecía, pero después de que se publicó el video, me empezaron a llegar mensajes de personas hasta de otros países, se hizo extremadamente público, me llegaron muchísimos ataques obviamente retomando lo que ella dijo, que si soy una put…, de moral distraída, gorda… todo lo que ella dijo me lo repitieron mil veces”.

Javier Schütte, abogado de Ainara, habló sobre el delito que cometió YosStop.

“Lo que hizo Yoseline no fue el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión, no estaba comentado un hecho público, noticioso o de interés periodístico con fines educativos o fines informativos”.

"Ella hizo público el video de la agresión sexual (a Ainara) de una menor de edad (…)

Una persona menor de edad NO puede ser objeto de un material audiovisual de índole sexual y que si cualquier persona recibiere material de índole sexual de una persona menor de edad lo único que debe hacer con ello es eliminarlo o en su caso denunciarlo; no desde luego describirlo, publicitar su existencia y con ello además lucrar como lo hizo la hoy imputada (YosStop).