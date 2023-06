Video: Habla Tom Cruise de su reunión con Shakira

El famoso actor de Hollywood Tom Cruise habló por primera vez de su encuentro con la cantante colombiana Shakira durante el premio de Miami de la Fórmula 1.

Han pasado semanas desde que se comenzó a especular de que el protagonista de las películas de Misión Imposible, hasta ahora.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, respondió en una entrevista para Despierta América.

“Y sus caderas no mienten”, dijo la periodista por lo que Tom Cruise respondió: “No, no mienten. No lo hacen”.