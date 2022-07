Video: Imita a Mafe Walker en el Oxxo

Mafe Walker cautivó a los internautas y televidentes con su supuesto idioma alienígena y sigue dando de que hablar, tal como lo demostró un tiktoker que tuvo muchas reproducciones y likes al imitarla en un Oxxo.

Fue a través de la cuenta del tiktoker @papichulo en donde se hizo público un video en el que el hombre imitó el idioma alienígena de Mafe Walker mientras tomaba un café.

En la grabación, el hombre aparece como cliente, con su café en la mano, frente a la cajera del establecimiento. Toma un poco de su bebida y al quemarse con el café comenzó a hablar como Mafe Walker, indica Milenio.

Lo anterior sin dejar pasar la oportunidad de mencionar la caja cerrada y la venta de algunos productos.

“Amigos, hoy estamos aquí en el Oxxo conectando con el Andatti...put.. madre me quemé...¡ah! me amo, te amo, una caja está abierta, la otra está cerrada...en Oxxo come más con menos!”, dijo el del clip viral.

La grabación se hizo viral con más de 2 millones likes y más de 18 mil comentarios: “La señora: ¿debería llamar a la policía?”; “La señora: wey, contexto”, “Gracias por hacerme el día jajaja”; “No se puede estar triste porque te aparece un video así”, se lee en los comentarios.