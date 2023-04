Video: Intenta Lorena Herrera visitar a Maribel Guardia; no la dejan entrar

La actriz Lorena Herrera intentó visitar a Maribel Guardia para darle el pésame por la muerte de su hijo Julián Figueroa, pero no le dieron acceso.

"Me levanté, iba al programa 'Hoy', cuando iba hacia el programa fue que me dijeron, yo no lo había visto", contó Herrera a su llegada.

Después de que se anunciara la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, varios famosos han intentado reunirse en la casa de la actriz para poder verla y expresarle su apoyo en este momento tan difícil.

Tras los intentos constantes de que les dieran acceso para ver a Maribel, no se les permitió a a los que no fueran familiares cercanos.