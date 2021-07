Video: Invita Alex Lora a que le 'mienten la madre'

Your browser does not support HTML5 video.

En el cuarto día de las Jornadas Villistas, el concierto esperado es el del Tri de Alex Lora, quien en un ensayo invitó a la gente acudir a la 'tocada' que se realizará esta noche en la Plaza de la Identidad.

Al mirar a la cámara el cantante mexicano invitó a la gente a acudir al concierto para que le mienten mi madre, mientras que tocaba parte de la canción 'piedras rodantes'.

Mientras tanto en Hidalgo del Parral las actividades comenzaron desde temprano, como es el homenaje de clubs de bikers, quienes realizan homenaje a los caídos de la mina La Prieta.

Sobre el concierto del Tri se informa que ya no hay boletos disponibles.