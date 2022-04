Video: Jada Pinkett y Will Smith discuten: “No puedes usarme para las redes sociales”

El programa Chisme No Like compartió un polémico video en el que se puede ver cómo Jada Pinkett y Will Smith discuten. En la conversación el ganador del Óscar por la cinta “King Richard” le reclama esto a su esposa: “No puedes simplemente usarme para las redes sociales“. Y es que parece que Jada decidió grabarlo sin avisarle o pedirle permiso para hacerlo.

Javier Ceriani y Eliza Beristain compartieron la conversación y esto fue lo que se dijeron Jada Pinkett y Will Smith:

Jada: Entonces, ¿Will sabes que Esther Perel viene a la mesa, ella estará en la mesa roja?

¿Diría que ella ha sido instrumental en la redefinición de la relación entre tu y yo?

Will: Diría que no empieces a filmarme sin preguntarme si podrías filmarme.

Jada: ¡Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor!

Jada: ¡Oh Dios mío!

Jada: Todavía estoy lidiando con tonterías.

Will: No no

Jada: ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos entre nosotros?

Will: Mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla, así que no puedes simplemente

úsarme para las redes sociales y no, ya sabes y solo comienza, me voy a mi oficina. No empieces a rodar

Jada: Por favor, vean a Esther en la mesa roja, porque nos ha ayudado mucho, ¿se dan cuenta?

Chisme No Like al exponer la conversación le pregunta a su público, qué opinión les merece el video y sus seguidores han respondido en seguida aseverando que ella no lo ayuda en nada. Le piden que no siga, que no sea así. La llaman tóxica, además.

El video sólo ha servido para que el público empatice con él, y sientan que ella es básicamente la culpable: “Esa mujer está acabando con el actor. Él es gran persona pero ella lo tiene como su títere. Vamos Will Smit, run run fast, very far and don’t look back”. Los instan a que la deje de inmediato.

Otros también agregan: “Pobre hombre. Esa mujer le arruinó su salud emocional”.