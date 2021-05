Video: Jolie se cubre de abejas para concientizar sobre esos animales

Tomada de Instagram

Ciudad de México.- La actriz estadounidense Angelina Jolie posó cubierta de abejas durante 18 minutos durante una sesión fotográfica organizada por la revista National Geographic.

El motivo de este trabajo era conmemorar el Día Mundial de las Abejas, que se celebró el pasado 20 de mayo, para el cual la artista dejó que le aplicaran una feromona especial que atrajo a decenas de esos insectos.

Jolie fue la única persona del plató que no llevaba un vestido protector, así que el equipo trató de mantener silencio y empleó luz tenue para no excitar a las abejas, ambiente que facilitó que no recibiera ninguna picadura.

Una de las abejas "pasó todo el tiempo" bajo su vestido como en "una de esas comedias antiguas, la sitió sobre mi rodilla y su pierna y la modelo pensó "oh, este el peor lugar para que me pique", pero permaneció allí toda la sesión y, cuando le quitaron los otros insectos, "me levanté la falda y se fue".

Angelina Jolie, quien colaboradora en asuntos humanitarios con la ONU desde hace años, confesó que pasó tres días sin ducharse antes de la sesión para no alterar a las abejas con los olores de productos de higiene o perfumes.

El autor del proyecto, Dan Winters, se inspiró en el retrato un apicultor californiano que realizó el fotógrafo Richard Avedon hace 40 años.

La iniciativa está destinada a llamar atención sobre el problema que supone para la Tierra la reducción de la población de abejas y apoyar un programa de entrenamiento de mujeres colmeneras ideado por Unesco y Guerlain.