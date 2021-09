Video: 'La Roca' encuentra a su gemelo y le manda mensaje épico

Dice la leyenda urbana que todo el mundo tiene al menos un doble y parece que Dwayne Johnson ha encontrado al suyo. El actor de 'Jungle Cruise' y 'Fast & Furious' ha conocido a su ‘gemelo’.

En las redes sociales, le han presentado a su doppelgänger, un teniente de la Policía del condado de Morgan, en Alabama.

Fue la cuenta Bleacher Report la que compartió la imagen de Eric Fields, el teniente de la patrulla, junto con otra del actor. Sin duda, parecen separados al nacer. Esto no pasó desapercibido para The Rock, quien no dudó en reaccionar al toparse con su gemelo perdido.

"¡Vaya! El de la izquierda [la imagen de Fields] es mucho más genial. Ve con cuidado, hermano, y gracias por su servicio. Un día tomaremos algo, necesito escuchar todas tus propias historias de la Roca, que sé que tendrás muchas", escribió.

Por supuesto, el agente de la ley respondió a mensaje dándole las gracias con otra imagen en la que, si era posible, es más parecido al protagonista de Black Adam o Hobbs and Shaw.

El actor está en buena racha, pues Disney prepara ya de forma oficial la secuela de 'Jungle Cruise'. La compañía parece estar satisfecha con los 187 millones de dólares que ha recaudado el filme en taquilla, así como sus resultados en la plataforma Disney+.

Además, el que en estos momentos es el actor mejor pagado de Hollywood tiene pendiente el estreno de la mencionada Black Adam de DC comics, Red Notice en Netflix, The King de Robert Zemeckis o la anunciada secuela de San Andreas.