Video: Lalo Mora se hace la víctima e intenta justificar sus tocamientos

Tras ser exhibido mostrando un comportamiento indebido con fanáticas en videos publicados a través de redes sociales, el cantante Lalo Mora justificó sus acciones durante una entrevista en el programa “Hoy Día”.

Argumentando una caída por problemas de movilidad tras padecer Covid-19, el intérprete de música regional mexicana se restó culpa de la situación, sin embargo, sus palabras no evitaron que se convirtiera en blanco de críticas por usuarios de Internet.

La pandemia me pegó muy duro. No puedo ni andar, me iba a caer y la muchacha se asustó y me aventó la mano, eso es todo lo que pasó”, comentó Mora.

En el video se observa a una joven acercándose al cantante de 74 años para tomarse una fotografía, cuando éste último tocó los senos de la admiradora, reflejando incomodidad en su rostro al retirarse del sitio.

Durante la entrevista, el artista mantuvo una postura renuente al ser cuestionado sobre la situación. Al final de la misma, mencionó que le apena la situación y que le gustaría pedir disculpas a la afectada.

No le he pedido disculpas, pero quiero pedirle. A Dios y a ella debo pedirles una disculpa. He llorado, sinceramente”, finalizó.

A pesar de sus problemas de salud, Mora Hernández se mantiene activo en su carrera musical, sin posibilidad de tomarse un descanso, dejando claro que lo hace por necesidad al tener deudas económicas personales.

