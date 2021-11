Video: Laura Bozzo pide perdón a Pati Chapoy a nivel nacional

Laura Bozzo tenía una enemistad con Pati Chapoy y este día la peruana ofreció disculpas a la titular de Ventaneando.

Tras dar a conocer que había vendido una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por error de sus contadores, Bozzo pidió perdón.

"Estos tres meses de terror me sirvieron para darme cuenta de muchos errores que yo había cometido a lo largo de mi vida... de arrogancia y te tonterías... y lo primero que quiero hacer es pedirle perdón a Pati Chapoy porque creo que en su momento yo fui muy grosera y malcriada, no sé, le pido mil disculpas y pues que Dios la bendiga y a todos en Ventaneando", señaló la conocida como "Señorita Laura".

Sin embargo, y a pesar del ofrecimiento de disculpas, Pati se mostró poco entusiasmada por el supuesto arrepentimiento de Laura, y solo se limitó a contestar: "Bueno, así es".

Pati Chapoy estaba dispuesta a entregar a Laura Bozzo a Interpol

Hace unas semanas, Pati Chapoy ofreció su ayuda para entregar a Laura Bozzo a las autoridades de la Interpol.

"Si alguien ofreciera una recompensa, por supuesto que les avisábamos a la Interpol", comentó Chapoy durante el show, lo que causó la sorpresa de sus demás compañeros y Daniel Bisogno la cuestionó sobre qué haría si tuviera a Laura Bozzo enfrente: "¿Qué le diría? Nada, diría que se siente y le haría una entrevista en lo que llega la Interpol”, fue la respuesta de la periodista mexicana.

"No sólo no la odio, tampoco la quiero", aseguró Pati Chapoy sobre Laura Bozzo

Pati Chapoy habló con Mara Patricia Castañeda de la salida de Bozzo de TV Azteca, y la conductora comentó que fue porque los anunciantes no querían hacer promoción en su programa.

Un programa de televisión tiene que ser un negocio y tenemos que estar de acuerdo con el público y los anunciantes. Y si los anunciantes dijeron ´No queremos a esa mujer, porque no está en televisa, no está en Univisión o en la televisora de Perú´, pues es porque no la quieren”, expresó la conductora de Ventaneando.

Ante esto, Mara Patricia cuestionó a Pati sobre si realmente odiaba a Laura, a lo que Chapoy respondió entre risas: “No me interesa, no sólo no la odio, tampoco la quiero. Me es indiferente”.

Momento a partir del minuto 44