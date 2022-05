Video: Le explota cañón de confeti en la cara y se hace viral

Durante su última actuación en la ciudad de Nueva Jersey, un cañón de confeti le estalló en la cara a la cantante Yailin, lo que por momentos la desorientó y como pudo siguió caminando por el escenario.

Su última actuación no pasará a la historia como la mejor de su carrera musical, sin embargo si quedará imborrable.

En las redes sociales no han mostrado ninguna piedad con la novia de Anuel AA después de que se haya vuelto viral un vídeo del momento en que falló la pista de audio pregrabada que estaba utilizando y se la escuchó desafinando considerablemente mientras cantaba.

Tristemente ese no fue el único momento bochornoso que tuvo que afrontar. En medio del concierto, Yailin se acercó demasiado a uno de los cañones de humo y confeti, que se activó de repente y le explotó literalmente en plena cara. Por suerte no hubo que lamentar ninguna desgracia, aunque por la forma en que se tapó el rostro con las manos, no resultó precisamente agradable.

En cualquier caso, Yailin continuó adelante como toda una profesional a pesar de que el impacto la había aturdido y despeinado. Como dato curioso, hay que recordar que la artista se pone a menudo pelucas, aunque haya prohibido que las utilicen los asistentes a su gira por Estados Unidos, y resulta admirable que la suya aguantara la explosión de aire sin desprenderse.

Por si no fuera suficiente con todo lo que vivió Yailin, también circula un video en el que se puede ver como a pesar de que la cantante va rodeada de su equipo de seguridad, alguien alcanza a meter la mano para darle un jalón de cabello.