Video: ¡Let’s go party! Barbie tiene un boom en Spotify

La fiebre rosa por el estreno de Barbie, con Margot Robbie y Ryan Gosling, llegó a Spotify, pues a días de su lanzamientos en cines aumentaron las listas de reproducción y las canciones con alguna relación con la muñeca.

A través de un comunicado la plataforma informó que los usuarios también incrementaron la creación de listas en cuyos títulos estaba presente el nombre del personaje de Mattel que inspira la nueva cinta de Greta Gerwig.

Según el servicio de streaming, desde el lanzamiento del tráiler del filme los streams de las playlists que incluyen la palabra “Barbie” en el título incrementaron 482 por ciento.

Otro de los éxitos de Barbie dentro del catálogo de Spotify en México es que desde que Margot Robbie y Ryan Gosling visitaron nuestro país, la creación bajo el nombre de Barbie aumentaron 234 por ciento en el territorio nacional.

Uno de los temas que despuntaron gracias a este encuentro con los fan se trató de Dance the night, el tema que ya se reveló que será el principal de esta cinta y cuya interpretación correrá a cargo de Dua Lipa.

La plataforma detalló que el tema que tiene más presencia dentro de las playlist es Barbie Girl, tema que lanzó Aqua en 1997 y que recibió una demanda por parte de Mattel.

Hasta el momento, Barbie Girl de 1997 cuenta con 377 millones 896 mil 867 reproducciones. La versión de Aqua, Ice Spice y Nicki Minaj para la cinta de Greta Gerwig tiene 36 millones 991 mil 295 reproducciones.

Barbie girl, de Aqua; Wannabe, de Spice Girls; Baby one more time, de Britney Spears; Dance the night, de Dua Lipa; y Oops!.. I did it again, de Britney Spears, son las canciones más añadidas en las playlists de la muñeca de Mattel.