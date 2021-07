Video: Llega a su fin la gira de Andrea Meza por Chihuahua

Your browser does not support HTML5 video.

Esta tarde termina la gira de actividades de Andrea Meza, Miss Universo, por el estado grande y en su honor se organizó una caravana para que la máxima reina chihuahuense tuviera la oportunidad de celebrar su triunfo como Miss Universo el pasado 16 de mayo y saludar a sus paisanos.

La caravana dio inició desde el Distrito Uno y la chihuahuense recorrerá por las calles Francisco Villa, Américas, tecnológico , canal y hasta la Plaza del Ángel, durante el recorrido cientos de chihuahuenses acompañaron a Andrea, quien hizo este paseo en un trolebús adornado con flores y una corona en el techo.

Meza Carmona se mostró contenta y agradecida con toda su gente que la ha apoyado durante su trayectoria, la ruta terminará en la Plaza del Ángel, donde se realizará una celebración con todos los protocolos de sanidad, para que todos puedan saludar y tomarse la foto del recuerdo con la mujer más bella del universo.