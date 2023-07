Video: Lucero Mijares hace show fracturada y sorprende a sus papás

Tomada de video Foto: Jacqueline Ponce

Lucero y Mijares están sorprendidos con la fuerza que tuvo su hija Lucero Mijares al debutar en el teatro musical con una pierna fractura. Como toda profesional, con todo y yeso le dio vida a Dorothy en la obra El Mago (The Wiz).

"Sí estoy empapada en sudor de los nervios de estarla viendo en el carrito, verla en este escenario desplazándose, con toda la compañía, cuidándole el cochecito, pasándole las muletas, cuando había que hacerlo, verla salir agradecer en muletas. Aprecio el trabajo de todos y los aplaudo profundamente, pero hoy esta niña nos ha robado el corazón", dijo Lucero, en conferencia de prensa después de su debut en el teatro musical.

Durante toda la función, Lucero y Mijares no dejaron de aplaudirle a su hija. Lucero la ovacionó con gritos mientras Mijares capturó el aplauso del público con su celular.

"Es de admirarse, uno a veces, de repente, vas hacer un show, no, es que tengo gripa, no, es que me duele la muñeca, el público no tiene la culpa, o sea, nosotros nos debemos al público y sales adelante. Eso es de aplaudirse de verdad, porque es toda una Mijares Hogaza", confesó Mijares.

El accidente ocurrió el domingo pasado justo diez minutos antes de que iniciara la función. Lucero Mijares decidió continuar con la presentación porque no quería dejar plantado a su público. Originalmente pensó que era un esguince o una torcedura; sin embargo, al terminar la obra la llevaron al hospital y luego de hacerle una tomografía salió que se había fracturado la tibia.

"Fue un accidente bastante bobo. En este caso fue un tropiezo en las escaleras. Por la maldita lisiada, pero se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché el crack y dije 'ya valió'. Si el doctor me deja esto debe de continuar, por más adolorida que esté, por lo menos que haya descansado, por el terrible día que esté teniendo, pues el show debe de continuar.

"Lo consulté con mis papás y todos aceptamos esto. Es muy difícil, puede ser que me haya arrepentido poquito, pero el show debe de continuar. Seguiremos así por varias semanas. Estoy contenta y agradecida con todos por cuidarme dentro y fuera del escenario", agregó Lucero Mijares.

Aunque la actriz y cantante le propuso al productor Juan Torres que continuara la temporada de la obra con una suplente, él le dijo que no sería posible porque el musical fue diseñado para ella. Lucero Mijares continuará ofreciendo funciones todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Hidalgo y tendrá que traer el yeso puesto durante seis semanas.