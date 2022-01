Video: ¡Megan Fox y Machine Gun Kelly se casan!

La actriz Megan Fox se comprometió con su novio Machine Gun Kelly.

Fox, de 35 años, presumió en sus redes sociales el momento en que MGK se arrodilla y le pide que sea su esposa. Esto sucedió el pasado martes 11 de enero.

En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia. No éramos conscientes del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados por el amor. Y del karma. De alguna manera, un año y medio después, habiendo atravesado el infierno juntos, y haber reído más de lo que jamás imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí. ...y luego bebimos la sangre del otro".

Los famosos comenzaron una relación en la primavera de 2020 cuando estaban rodando la película Midnight in the Switchgrass, en Puerto Rico.

Sí, en esta vida y en todas las vidas' bajo las mismas ramas en las que nos enamoramos, la he traído de vuelta para pedirle que se case conmigo", escribió MGK, de 31 años, en un video en el que se destacan los anillos.

Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) puestos en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022."

La noticia del compromiso de Megan Fox se produce apenas tres meses después de que finalizara su divorcio de su exmarido Brian Austin Green. Ambos se casaron en 2010 y anunciaron su separación en 2015. Tienen tres hijos: Noah, de 8 años, Bodhi, de 7, y Journey, de 4.

Por su parte, Kelly tiene una hija de 12 años, Casie.