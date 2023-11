Video: Michelle Salas y LuisMi muy contentos en reunión

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de que la relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas se caracterizara por los altibajos, al parecer ahora sólo viven buenos momentos.

Padre e hija fueron captados en video sonrientes en una cena, en la cual Salas le mostraba al "Sol" su celular y él se mostraba alegre y relajado.

Si bien el clip circuló este fin de semana en redes sociales, no hay detalles sobre si fue tomado antes o después de la boda de la modelo con el empresario Danilo Díaz. No obstante, las imágenes se volvieron virales y no tardaron en colocarse entre el listado de tendencias.

Hace tres semanas en la Toscana italiana, el intérprete de "La Incondicional" acudió al enlace matrimonial de su hija, donde acudió acompañado de su novia, Paloma Cuevas, después de haber postergado fechas de su actual gira para poder asistir al festejo.

No obstante, de ese encuentro no existen fotografías donde aparezca Luismi, y diversos medios divergen sobre la información de si la estrella condujo o no a su hija al altar.

Luis Miguel finalizará este lunes, con un concierto en Tampa, Florida, la etapa estadounidense de su actual gira, dándole paso a sus presentaciones en México, siendo Monterrey su primera parada con un concierto fechado el 14 de noviembre.