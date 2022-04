Video: Mónica Noguera deja 'De Primera Mano'

Mónica Noguera confirmó que dejará el programa de espectáculos 'De Primera Mano', donde participa junto a Gustavo Adolfo Infante, pero no se irá de la empresa Imagen Televisión.ón'.

Mónica aseguró que solamente saldrá del programa -en el cual estuvo cinco años-, pues seguirá formando parte del grupo.

Buenas tardes. De 'Imagen Televisión' no me voy, me verán probablemente con Ciro, Paco Zea, 'Qué Chulada!', con 'Sale el Sol', con Yuri, no sabemos… de 'Imagen' no me voy, miren, de aquí a viejita, espero”, comentó la conductora al iniciar el programa que conducía desde 2017 con Gustavo Adolfo Infante.

Mónica agradece a Gustavo por oportunidad en Imagen

Mónica aprovechó el espacio para agradecer a Gustavo Adolfo Infante por darle la oportunidad de formar parte de 'De Primera Mano'.

Él me trajo a esta empresa, a Imagen Televisión, así es que se aguanta y me quedo por alguno de estos foros porque de que me quedo en Imagen, me quedo. Ya te amolaste", bromeó la conductora.

Noguera no dio más detalles sobre su salida del programa, pero adelantó que la próxima semana se irá a Madrid, España, para cubrir los Premios Platino 2022 que se llevarán a cabo el 1 de mayo.

Habrá cambios en Imagen TV

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante anunció, aunque sin revelar más detalles, que habrá varios cambios que próximamente darán a conocer. El primero es el nuevo horario del programa que ahora se transmite de las 14:45 horas a las 16:00 horas.