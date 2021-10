Video: Muere actor ruso aplastado por escenografía durante ópera

Rusia.- Yevgeny Kulesh, de 38 años, quedó atrapado bajo la masiva escenografía en un cambio de escena durante la interpretación de una ópera en el Teatro Bolshoi de Moscú, mientras que los actores y la orquesta, sin darse cuenta de lo sucedido, continuaban con el espectáculo.

De acuerdo con testigos y un video que circuló en redes sociales, en el escenario un hombre gritó tras percatarse de lo ocurrido. La música se detuvo, mientras que los actores buscaban ayuda.

El accidente ocurrió durante la interpretación de Sadko, una ópera rusa del siglo XIX del compositor Nicolai Rimsky-Korsakov.

Hasta ahora, de acuerdo con el New York Post, se desconoce la razón por la que Kulesh quedó atrapado, pero se cree que se movió en la dirección equivocada durante el cambio de escenografía.

Nikolai Tsiskardze, un ex bailarín del Bolshoi, declaró al periódico Komsomolkaya Pravda que el actor no tuvo culpa alguna y señaló las condiciones de trabajo en el prestigiado teatro.

"Es un infierno tras el escenario. Los bailarines se lastiman las piernas cuando las escenografías y escaleras se caen. No debemos culpar a Yevgeny o encontrar un chivo expiatorio", comentó el histrión.

"No hay orden, no hay medicinas, no hay ética...", agregó.

Un miembro del público dijo al periódico ruso que era la primera vez que asistía al teatro y que inicialmente pensó que el incidente era parte del espectáculo, hasta que se encendieron las luces.

Tras el accidente, la multitud, impactada, se levantó de sus asientos mientras que el telón cerró repentinamente.

Algunas fotografías mostraron el cuerpo aplastado de Kulesh bajo la escenografía. Presuntamente había trabajado en el Bolshoi durante dos décadas.