Video: Natanael Cano renuncia a su disquera y despide a su manager

En una decisión controvertida el cantante Nataniel Cano renunció a su disquera y le pidió el retiro a su representante Jimmy Humilde.

Fue a través de una transmisión en vivo de Instagram donde “El Rey de los Corridos Tumbados” le anunció a su manejador artístico y dueño de la disquera “Rancho Humilde”, que lanzaría nuevo disco, pero en su propia disquera, así que le pedía su carta de retiro.

Nomás quería decirte que quiero sacar un disco. Voy a sacar un disco… tú sabes que ya no lo ibamos a sacarlo en Rancho Humilde… de que me iba a separar, desgraciadamente, eso es lo que quiero hablar aquí”, dijo Natanael, mientras Jimmy le respondió entre la plática que jamás pasaría eso y que ya lo sabía bien.

¿Por qué Natanael Cano se quiere separar de Rancho Humilde?

Tras la revelación que el cantante, de 20 años de edad, le hizo a su representante, los motivos que expuso para haber tomado la decisión de retirarse habrían sido porque a su corta edad, Natanael había grabado ocho discos en Rancho Humilde, pero ninguno era de su propiedad.

“Yo quiero sacar mi álbum yo solo sin Rancho Humilde. Ya trabajé mucho para Rancho Humilde. Son cosas que pasan. Tengo como ocho discos ahí de los cuales yo no tengo nada, no soy nada ni dueño de nada. El próximo álbum que viene es el más duro de mi carrera, y ese lo voy a sacar yo solo, en mi empresa”, expresó Cano.

De acuerdo a la cuenta de @chamonic3, Jimmy Humilde habría firmado a Natanael con Warner Music por 38 millones de dólares, los cuales supuestamente se los había entregado al artista, pero según la influencer, el manager del cantante ha derrochado fuertes cantidades de dinero.

“Les cuento un dato que me dijeron hace tiempo: Le dieron a Jimmy 38 Millones de dólares por firmar a Nata en Warner Music y que le dio a Nata pero Jimmy trae carros nuevos y no deja de comprar, joyas, casas, ¿y sus artistas qué? A sus empleados, a todos, les bajo el sueldo por la pandemia y él recibiendo millones. No es justo”, opinó.

La comentarista de espectáculos opinó que eso le pasa a todos los artistas que no leen bien sus contratos y no se asesoran con un abogado, ya que terminan deslumbrándose con el dinero y con volverse famosos.