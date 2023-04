La cantante Ariana Grande rompió el silencio sobre las imágenes en las que aparece al natural, sin maquillaje, ni pestañas, ni delineador.

“No estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara, estos son mis ojos, así que no se asusten por favor”, dijo.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó. Y continuó: “Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo”.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, reveló.

La estrella pop explicó que, si bien no debería estar brindando explicaciones sobre sus problemas de salud, creyó que seguramente “Algo bueno podía surgir” si se mostraba abierta y vulnerable. “Hay distintas maneras de verse saludable”, indicó.

Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, agregó

Ariana Grande se mostró en el video sin una gota de maquillaje, pues ha decidido mostrarse tal como es, sin ningún tipo de filtro o arreglo.

“Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, expresó Grande, dirigiéndose a sus fans, al final del clip.