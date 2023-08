Video: Notifican a viuda de Fernando del Solar desalojar casa

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, confesó que ya fue notificada para desalojar el departamento en Cuernavaca, reclamado por Ingrid Coronado.

"Ante una notaría sí ha pasado eso, pero nada más, o sea no ha habido más. Fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, sino se me multaba y si no yo tenía una sanción penal", dijo para el programa Ventaneando.

Ferro aseguró que ante dicha notificación no ha hecho nada, debido a que fue ante un notario y este no es considerado "una autoridad".

La viuda del conductor fallecido en junio de 2022 dijo que también le gustaría llevar el proceso sin llegar a los juzgados; sin embargo, está orientada por sus abogados.

"No he podido dar un paso si no tengo luz verde por parte de mis abogados. Entonces yo sí prefiero estar amparada legalmente y aconsejada por ellos, nada más", aseveró.

Finalmente le mandó un mensaje a Ingrid Coronado, pidiendo que todo sea apegado a la ley y como lo había dejado Del Solar.

"Que nos apeguemos a derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que quería Fer", expresó.