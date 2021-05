Video: Omar Chaparro muestra su lado más personal en reality

Reforma

Ciudad de México.- Aun cuando Omar Chaparro ha demostrado que lo suyo lo suyo es la comedia, al adentrarse al mundo de los reality shows quiso dejar el humor a un lado y mostrar su lado más personal para reconectar con su hijo Emiliano.

Esto será posible en un viaje inolvidable que quedó inmortalizado en su serie Chaparreando, que se estrena este viernes en Disney+.

"Al principio me pareció una terrible idea porque justamente Emiliano estaba pasando por una etapa compleja de adolescente, donde todo el mundo estaba en su contra, muy grosero con su mamá, muy agresivo, momentos complejos de familia, como todos los tenemos, pero entonces dije: '¡No!'.

"Después lo pensé bien y dije: 'A ver, ¿quiero irme a divertir o quiero que esto me deje algo más?'. Y sentí que sería una oportunidad para vincularme más con mi hijo y ver por qué estaba enojado, que conociera a su papá, de dónde viene, dónde nació, dónde trabajó, mis inicios en las artes marciales, todo eso", explicó Chaparro en entrevista.

La travesía padre e hijo llevó a ambos a viajar en moto por dos semanas, desde Los Ángeles hasta Chihuahua, donde el actor de 46 años pudo presentarle el mundo que lo llevó a convertirse en artista, pero sobre todo el ser humano que es hoy, reconectando también con sus raíces.

"Yo disfruto mucho de revivir esas memorias porque de repente no me acuerdo de tantas y tantas cosas, entonces me gusta juntarme con mis amigos de la infancia porque me empiezan a platicar y todo lo que me cuentan es nuevo para mí.

"Lo llevé al parque acuático de Chihuahua, donde trabajé como mesero y salvavidas, y el dueño, que es amigo mío, empezó a contar que alguna vez jugamos a aventarnos por el tobogán. Contaba yo bajé encuerado, y mi hijo estaba todo sorprendido: '¿Papá, hiciste eso?'. Entonces creo que funcionó mucho para que me viera con esos otros ojos, me dijo: 'Oye, ¡Qué padre! Eres un loco como yo'", contó entre risas.

De esta producción, en la que su amigo y colega Eugenio Derbez funge como productor ejecutivo, Chaparro agradece haberse llevado más de lo que esperaba, pues confiesa que también le sirvió personalmente para reconectar consigo mismo.

"Me dejó grandes satisfacciones. La primera, reconectarme con mi hijo, crear un vínculo que no estaba o que se había perdido con el paso de los años, fue algo también muy sanador porque a veces entre familia creamos distancia.

"Entonces es muy sano sacar esa basura, decir lo que te molesta, ponerte en los zapatos del otro, verlos a los ojos y decirle que lo amas y ser como amigos verdaderos y eso fue lo más bonito del programa".

Y luego, añadió, reencontrarse con sus orígenes, con los amigos de la infancia y juventud.

"A veces, con el paso de los años, del ajetreo del trabajo, uno deja muy atrás de dónde viene, su esencia, y es bonito reencontrarte e ir no nada más hacia atrás, sino hacia dentro, ver quién eras, quién eres y quién quieres ser el resto de tu vida", compartió.