Video: 'Pantera Negra: Wakanda Forever' un nuevo camino sin rey

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Al morir T'Challa, rey de Wakanda y el Pantera Negra de su generación, deja el espacio abierto para un nuevo monarca y habrá una disputa por determinar quién merece liderar a la nación que sustenta su poderío en la fraternidad y la buenaventura.

Dirigida por Ryan Coogler, y co estelarizada por Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta (Namor), Lupita Nyong'o (Nakia), Angela Bassett (Ramonda) y Mabel Cadena (Namora), entre otros, Pantera Negra: Wakanda por Siempre se estrena este viernes en todo el mundo tras las primeras funciones que tuvo el jueves en México.

El relato comienza con el funeral de T'Challa, donde toda su grey le da la bienvenida al mundo espiritual, de blanco y con rituales religiosos.

"La partida de Chadwick (Boseman) fue el golpe más duro para todos, y fue la manera en la que le rendimos homenaje y le decimos 'nadie te va a sustituir' Su despedida es la razón por la que sucede gran parte de la trama y donde se origina el conflicto mayor", apuntó Coogler en entrevista.

Shuri cree que su hermano pudo haber sido salvado gracias a "la hierba en forma de corazón", ella ha buscado recrear sintéticamente este tipo de remedio. Otras naciones creen que Wakanda se guarda el vibranium, que les da estabilidad, y no lo comparten, lo cual propicia conflictos internacionales.

Así aparece Namor (Huerta), quien junto con su tribu de Atlantes, que además vuelan y son extraordinariamente inteligentes, ataca a un equipo de la CIA que desea quedarse con el Titanium. Luego se va contra Wakanda y las confusiones alimentan los enfrentamientos.

"Sin Shuri no existe Namor sin Wakanda no existe el reino de Namor, y esa lectura me parece bellísima, porque te habla de un equilibrio. Namor es un guerrero que genera conflictos y marca contrastes: lo amas, lo odias, lo amas, lo odias.

"Hay una lectura de fraternidad, liderazgo y lucha que jamás podemos perder de vista sobre mi personaje", acentuó el mexicano, quien en los créditos aparece como Tenoch Huerta Mejía.

Ayudado por Namora (Mabel Cadena), el contrapeso del protagonista, ya que no les gusta llamarlo villano, el mutante de Marvel Comics inicia una catastrófica lucha que genera violencia entre las naciones involucradas.

"Verme como Namora fue surrealista, y la preparación fue única. Tenoch dice que él aguanta cuatro minutos bajo el agua, yo unos cinco con 30 minutos, o más, dependiendo. Y esa parte de actuar sumergida me desafió como nunca, porque tiene que ver con flotar, con mirar, con interpretar en una circunstancia muy distinta", acotó Cadena.

"Bueno debo confesar que yo no sabía nadar y cuando empecé las clases empecé con 'floaties' (flotadores). Me siento muy orgulloso del proceso porque aprendí a sumergirme y verme volando y nadando ha sido la mejor experiencia de mi vida Namor es 'lo más'", añadió el actor de Narcos: México.

En el relato, cuya primera entrega generó repercusión mundial al grado de que fue la primera de superhéroes postulada al Óscar, Ramonda ejecuta las veces de líder para Wakanda, pero es Nakia (Nyong'o) la que permanece oculta hasta que el conflicto explota y es llamada para buscar una solución y para encontrar a Shuri, quien técnicamente fue secuestrada.

"Es un orgullo ver todos los logros y lo que sucede con este filme luego de la partida (de Boseman). Tenoch y Mabel son unos reyes, los amo y lo que nos trajeron a la familia Wakanda es un tesoro. Mi personaje ofrece algo que es muy lindo: paz y serenidad, inteligencia y estrategia, y eso me gusta", acotó Nyong'o, ganadora del Óscar y nacida en México.

Pantera Negra: Wakanda por Siempre expone en su historia principal dos canciones en español, "Árboles Bajo el Mar", de Mare Advertencia Lirika y Vivir Quintana, y "Con la Brisa", de Foudeqush; y en el soundtrack oficial quedó "Soy", de Santa Fe Klan, y "Mi Pueblo", de Guadalupe de Jesús Chan.

La pieza oficial de promoción, "Lift Me Up", cantada por Rihanna, incluye en sus créditos al colectivo instrumental veracruzano Mono Blanco.

"Sin esta música, la historia no sería la misma, y la historia es de familia, orgullo y fraternidad", concluyó el director.