Video: Paul McCartney recupera bajo perdido hace 50 años

Londres, Inglaterra .- Paul McCartney anunció que recuperó un bajo que perdió hace más de 50 años, con la que grabó temas como "Love Me Do", "She Loves You" y "Twist and Shout".

Según el sitio internet del músico, el bajo, un Hofner con forma de violín, comprado en Hamburgo (Alemania) en 1961 por unas 30 libras (equivalente a unos 650 dólares en aquella época), fue autentificado y "Paul está muy agradecido con todos los que le ayudaron" en la búsqueda.

El instrumento fue encontrado "completo", indicó en un comunicado The Lost Bass Project, que había iniciado una campaña para encontrarlo en 2018.

Los periodistas que lideraban esta campaña, Scott y Naomi Jones, pensaban que el bajo había desaparecido en 1969, pero la realidad es que fue robado en 1972 de la parte trasera de una camioneta al oeste de Londres.

Entre los mensajes y llamadas recibidos, uno consiguió conducir a la pista correcta, explicó el viernes en BBC Radio 4 Naomi Jones, permitiendo "armar el rompecabezas".

Según Scott Jones, el ladrón vivía en Ladbroke Grove, en el barrio de Notting Hill, ahora considerado burgués, pero que en la época era habitado sobre todo por "músicos, artistas y hippies".

El autor del robo, explicó el periodista, ignoraba la identidad del ilustre propietario del instrumento, y cuando lo supo pidió al dueño del pub de la esquina de su calle que escondiera la guitarra.

"Lo que es increíble es que cuando comenzamos la búsqueda, pensábamos que el bajo podría estar en cualquier parte del mundo", señaló Naomi Jones, cuando en realidad se encontraba "a pocas millas", en Notting Hill.