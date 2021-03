Video: Paul Stanley encontró su nuevo camino musical

Universal Music

Ciudad de México.- Paul Stanley dejó el maquillaje de The Starchild y los conocidos riffs de guitarra que soltaba en KISS para llegar al alma del público.

Con Soul Station, banda que acaba de estrenar su primer disco, Now and Then, el legendario frontman rinde tributo a la música soul e iniciará otra senda cuando pueda concluir el tour mundial End of the Road, que postergó con su grupo de los últimos 48 años debido a la pandemia de Covid-19.

En esta nueva aventura, KISS sólo invitó a Eric Singer (The Catman), en la batería.

"Tenemos gente hermosa en la banda. Tenemos músicos excelentes, todos juntos hacemos algo muy especial y poderoso. Nuestros shows son geniales, la gente se vuelve loca y esta no es música para sentarse, es soul... para el alma", resaltó Stanley.

Este proyecto alterno, compartió el cantante, de 69 años, es la amalgama de una serie de músicos de diferentes contextos y estilos que buscan hacer versiones muy personales y sentidas de los clásicos del soul, como "Let's Stay Together", "Could It Be I'm Falling in Love" o "You Are Everything".

Now and Then, ya en plataformas musicales, consta de covers y cinco temas originales. Hacer canciones del género es parte del plan de la agrupación, que durante seis años fue un conjunto exclusivo de presentaciones, para homenajear la música soul ante jóvenes audiencias.

"El nombre de la banda representa el hoy, haciendo la música que creamos y las raíces de lo que hacemos. Es un viaje del pasado al presente. Para la gente que no conoce esta música es como una experiencia de aprender y disfrutar, porque las canciones son tan buenas que es todo un viaje musical.

"Creí que teníamos toda esa música clásica tan bella, pero necesitábamos que Soul Station no viviera en el pasado, así que trajimos este género al presente y al futuro con las nuevas canciones", dijo.

Entre sus temas originales, Stanley destacó "I, Oh I" como uno de sus favoritos y de los que mejor recepción han tenido entre el público.

"Es una canción donde alguien dice: 'Estaba equivocado y no di suficiente en una relación, pero ahora estoy listo y sé que puedo lograrlo'. No es una canción triste, es una canción que dice: 'Cometí un error pero ahora estoy listo'. Es una canción positiva. Me gustan las canciones que encuentran el lado bueno", agregó.

Stanley Bert Eisen, nombre real de la leyenda, es consciente de que ha pasado una vida en el rock. Por eso, para él esta es una bocanada de aire fresco a nivel creativo y artístico, una iniciativa alterna que, advirtió, está ganando adeptos por su calidad y honestidad.

Por supuesto, cuando la pandemia cese, volverá a verse las caras con sus colegas de KISS, Gene Simmons, Tommy Thayer y Singer, para retomar un tour que había estado atiborrado de fans.

"Los shows han sido geniales, la respuesta ha sido magnífica, la audiencia ha estado increíble. Son los mejores shows que hemos tocado", refirió.

También avizora una posible gira con Soul Station.

"Tenemos el plan de esperar hasta que todo esté seguro para reanudar nuestras presentaciones en vivo".