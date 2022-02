Video: Por fin revela Yordi Rosado cuánto le pagaban en Otro Rollo

Yordi Rosado es un conocido conductor que ha ganado la fama entre nuevas generaciones gracias a las redes sociales, aunque la mayoría de personas lo conocen por distintos programas que solían pasar en televisión abierta, tal como "Otro Rollo" que era conducido por él y Adal Ramones. Dicha emisión tuvo una duración de 12 años y fue uno de los programas más exitosos en Televisa.

Durante una entrevista para el podcast 'El Frasco' de Mau Nieto y Román Torres, el también locutor de radio revivió esa época de su vida y confesó cuánto le pagaban mientras era conductor de Televisa. Según explicó Rosado, no ganaba nada mal, pero no todos tenían el mismo sueldo.

No estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, no todos ganábamos lo mismo, yo ganaba por 'Otro Rollo' 140 mil pesos mensuales", confesó.

Yordi Rosado explicó que no siempre gozó de ese salario, pues al principio de la emisión ganaba menos dinero, fue ahí cuando comparó su sueldo de aquellos días con lo que gana ahora gracias a las distintas plataformas digitales en las que está compartiendo contenido, tal como Youtube.

Asimismo, el locutor explicó que en la actualidad la mayoría de influencers o los creadores de contenido digital ganan más dinero de lo que uno esperaría, incluso que él cuando estaba en la cima del éxito gracias a "Otro Rollo", incluso mencionó algunos nombres de grandes celebridades que ahora son reconocidos por su talento al ser conductores, pero que ahora todo eso queda en el pasado debido a las redes sociales.

“Yo creo que algunos –youtubers– están ganando más de lo que ganaron los conductores grandes en su momento; por ejemplo Verónica Castro, el mismo Adal, Marco Antonio Regil… ya no existen esos sueldos, donde existe es en lo digital”, comentó.

Pese a que la entrevista para el podcast se publicó en septiembre de 2020, por alguna razón los usuarios rescataron la información y hubo quienes expresaron que hay muchos 'mortales' que desearían obtener ese salario mensual, destacando que en México es difícil vivir con el salario mínimo a pesar de contar con grandes estudios.

Y por otro lado, algunos fanáticos de Mau y Román expresaron que fue muy divertido tener al conductor mexicano en su programa, pues los invitó a platicar más. Esto hizo reír a los espectadores por creer que ahora los entrevistados fueron ellos y no su invitado especial, por lo que muchos aplaudieron el talento de Yordi Rosado y escribieron lo mucho que valoraban su trabajo.

"La primera vez que Román y Mau son los invitados en El Frasco, hasta se conocieron más. Yordi eres el mejor conductor", "Aquí vemos básicamente a Yordi darle clases a estos vatos", "En cualquier lugar donde invitan a Yordi siempre me sorprende (...) Es todo un conductor, locutor, escritor, productor, es un tipazo", "Me eché las dos horas solo para corroborar que Yordi es un increíble conductor", "Yordi excelente conductor, no tiene mentalidad machista, tiene madurez en otro nivel, plática super interesante", fueron algunos comentarios en el video.